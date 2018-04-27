Номер 22 в «кабеле»: общедоступный телеканал под единым номером может появиться в каждом муниципалитете Вологодчины

Передать 22-ю кнопку в списке кабельных телеканалов муниципальным телерадиокомпаниям журналисты попросили Президента страны Владимира Путина на V Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Это необходимо, чтобы телезрители имели возможность видеть местные каналы, пока сохранено аналоговое вещание. Иначе при переходе телевещания в «цифру» муниципалитеты останутся без местных новостей.

Кстати, пока окончательное решение об отключении аналогового телевидения не принято. Как отметил Президент РФ, прежде чем пойди на такой шаг, нужно оценить предполагаемые результаты. Пока этого не произошло, Правительству страны поручено проанализировать целесообразность отбора обязательного общедоступного телеканала в каждом муниципалитете и закрепить за ним в сетях связи позицию под номером 22.

Сделать это нужно до 1 июля текущего года. В этот же срок Кабмину поручено разработать поправки в федеральное законодательство, которые обеспечат прием сигнала обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов для жителей населенных пунктов, находящихся вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.

Медиафорум в Калининграде , организованный Народным фронтом, позволил обсудить ряд важных вопросов, принять решения по некоторым из них. Форумы — это традиционные площадки, предоставляющие уникальные возможности для решения напрямую самых актуальных для жителей вопросов.

«Наш форум стал первой публичной площадкой, на которой вместе с главой государства обсуждались главные темы его Послания — главного программного документа страны. И практически по всем самым серьезным вопросам, о которых говорили журналисты, президент дал поручения правительству, Генпрокуратуре , Союзу журналистов России . На их исполнение отводится всего несколько месяцев — «раскачиваться» некогда. Тем более, что Народный фронт будет самым внимательным образом контролировать исполнение каждого поручения главы государства», — прокомментировала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева

Так, глава государства поручил правительству страны до 1 июля разработать предложения по дополнительным мерам поддержки СМИ, специализирующихся на выпуске продукции для детей и подростков. В этот же срок необходимо совместно с профессиональным союзом решить вопрос с законодательным закреплением статуса журналиста, которые командируются в места вооруженных конфликтов и боевых действий. Также поручено разработать меры соцподдержки для таких корреспондентов и членов их семей на случай гибели, получения увечий или иного вреда здоровью при исполнении служебных задач в командировках.

Также глава государства дал Генпрокуратуре поручения провести проверки по нарушениям, выявленным активистами ОНФ в регионах. До 1 ноября в федеральные законы будут внесены поправки, которые ужесточат ответственность за нарушение законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. За совершение таких правонарушений разрешат применять обязательные работы.

Еще один перспективный вопрос — открытие в стране многофункциональных культурных центров, такое поручение Владимир Путин дал в своем послании Федеральному Собранию в марте. Первые подобные МКЦ появятся в двух регионах России.