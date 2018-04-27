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Власти Барнаула ищут места для размещения мусоросортировочного предприятия
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Власти Барнаула ищут места для размещения мусоросортировочного предприятия 

АиФ — Алтай 53 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Об этом заявил главный архитектор города Сергей Боженко на круглом столе, который был посвящен развитию барнаульской агломерации.
По словам Боженко, тема полигона в Генплане важна, но не первостепенна. Поскольку существующий полигон будет действовать еще несколько лет, то стоит задуматься о том, как увеличить срок его службы. Поскольку сортировка мусора приводит к уменьшению объемов отходов, власти изучили вопрос мысоропереработки и мусоросортировки. В итоге был проделана работа по поиску мест, пригодных для размещения мусоросортировочного предприятия. Сейчас данным вопросом занимается фирма «Экокомплекс».
«Работа по формированию земельного участка и организации предприятия ведется, скупается разрушенная недвижимость на территории Северного промышленного узла (бывший ЗСВ). По нашим же разработкам этой же фирмой отрабатываются участки во Власихинском промузле (территория северо-восточнее от ТЭЦ-3). Мы также провели работу по поиску участков на границах городского округа с сельскими районами. Таких вариантов на рассмотрение специалистов было представлено несколько».
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