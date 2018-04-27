«МегаФон» развивает интернет и «голос» в районах Оренбургской области

Общее количество городов и районных центров Оренбуржья с покрытием сети 4G «МегаФона» увеличилось до 25 благодаря запуску высокоскоростного интернета в Новоорске, Илеке, Адамовке и Тоцком, где проживает более 35 000 человек. На сегодняшний день возможностями 4G-интернета могут воспользоваться уже 72% населения Оренбургской области

Ещё более 5 000 жителей малых населенных пунктов региона за 2017 год были обеспечены мобильной связью и доступом в интернет в сетях 2G/3G. Новые абоненты проживают в селах Емантаево, Гавриловка , Камыш-Садак, Егорьевка, Андреевка, Степановка, Исайкино, Белоусовка, Нойкино, поселках Гостеприимный, Каракудук, Садовый, деревне Артамоновка и хуторе Вязовка.

В целом по регионув 2017 году оператор провел масштабную работу по улучшению покрытия и проникновения 4G-интернета. В Оренбурге были запущены дополнительные базовые станции 4G на новой частоте 1800 МГц, «пробивная» способность которой позволила обеспечить лучшее покрытие внутри помещений, а также более высокую ёмкость сети и больший радиус действия. В результате количество базовых станций стандарта 4G в регионе за год в области возросло на 76%.

«Мы продолжаем инвестировать значительные средства как в развитие новых стандартов связи, так и в расширение покрытия действующей сети, в том числе и в малых населенных пунктах, − отметил Денис Голиков, директор Оренбургского отделения компании «МегаФон». –Из года в год растут и потребности абонентов в услугах связи, в скоростях. Общий объем интернет-трафика по итогам 2017 года увеличился по сравнению с 2016 годом на 50%, а в сети 4G — на 70%. Количество абонентов с 4G-смартфонами возросло на 74%».