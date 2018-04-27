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На «Силах Природы» возобновлено строительство
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На «Силах Природы» возобновлено строительство 

АиФ Санкт-Петербург 57 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
О2 групп возобновило работу по строительству жилого комплекса «Силы Природы».
Компания произвела строительный аудит двух почти построенных домов первой очереди проекта.
«Оба дома построены на 96%. Понятно, что из-за остановки строительства небольшая часть отделки и материалов пришла в негодность. В ближайшее время мы произведем замену этих материалов», — говорит совладелец руководитель проекта Анатолий Соболев.
Кроме того, начата подготовка к запуску второй очереди проекта. «После прихода нового инвестора мы нашли средства не только на достройку первой очереди, но и на продолжение проекта», — объяснил Соболев.
Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. Идет монтаж первого крана. До середины мая будет смонтирован еще один. «Подписан контракт и идет производство плит по технологии КУБ3. Уже в ближайшее время они поступят на стройплощадку», — рассказал руководитель проекта.
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