На «Силах Природы» возобновлено строительство

О2 групп возобновило работу по строительству жилого комплекса «Силы Природы».

Компания произвела строительный аудит двух почти построенных домов первой очереди проекта.

«Оба дома построены на 96%. Понятно, что из-за остановки строительства небольшая часть отделки и материалов пришла в негодность. В ближайшее время мы произведем замену этих материалов», — говорит совладелец руководитель проекта Анатолий Соболев

Кроме того, начата подготовка к запуску второй очереди проекта. «После прихода нового инвестора мы нашли средства не только на достройку первой очереди, но и на продолжение проекта», — объяснил Соболев.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. Идет монтаж первого крана. До середины мая будет смонтирован еще один. «Подписан контракт и идет производство плит по технологии КУБ3. Уже в ближайшее время они поступят на стройплощадку», — рассказал руководитель проекта.