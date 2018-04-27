«Юность» освободят от накопившегося за зиму мусора

Жителей карельской столицы приглашают присоединиться к уборке.

В предпраздничные дни в Петрозаводске проводится масштабная уборка от накопившегося за зиму мусора.

28 апреля городской Центр спорта приглашает всех петрозаводчан на субботник на стадион «Юность». Акция по уборке спортивного объекта и территории вокруг начнется в 14 часов.

Другое популярное у горожан спортивное место — лыжня «Фонтаны» — начнут убирать, когда сойдет снег и земля просохнет. Уборка лыжни запланирована на 26 мая на 11 часов утра.