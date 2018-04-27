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«Юность» освободят от накопившегося за зиму мусора
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«Юность» освободят от накопившегося за зиму мусора 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Жителей карельской столицы приглашают присоединиться к уборке.
В предпраздничные дни в Петрозаводске проводится масштабная уборка от накопившегося за зиму мусора.
28 апреля городской Центр спорта приглашает всех петрозаводчан на субботник на стадион «Юность». Акция по уборке спортивного объекта и территории вокруг начнется в 14 часов.
Другое популярное у горожан спортивное место — лыжня «Фонтаны» — начнут убирать, когда сойдет снег и земля просохнет. Уборка лыжни запланирована на 26 мая на 11 часов утра.
Власти города напоминают, что желающие организовать субботник могут звонить по номеру телефона: 8-921-222-81-15 или отправлять заявку по почте dmitriy.polyanskiy@petrozavodsk-mo.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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