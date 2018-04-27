«Все будет в рамках закона». Главу Миасса могут отправить в отставку

Депутаты Собрания депутатов Миасского городского округа сегодня поставили оценку «два» работе мэра Геннадия Васькова по итогам 2017 года. Теперь ему может грозить оставка.

Сегодня местные депутаты вновь тайным голосованием высказали свое недовольство работой главы города. Основными претензиями стали не прекращающиеся в городе-курорте бизнес-конфликты, а также интерес силовиков к местной администрации. Последний вопиющий случай произошел недавно: заинтересованные лица сумели незаконно «заработать» на завышении цены выкупа местного детского сада.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», аналогичная ситуация сложилась в соседнем с Миассом Чебаркуле . Там мэр городского округа Сергей Ковригин также получил «двойку» за свой отчет, который он представил депутатам, но не выступал с ним. Там претензии в большей степени касались неудовлетворительного состояния благоустройства города.

Фото с сайта губернатора Челябинской области.