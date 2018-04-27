Платные экскременты: как жителей Москвы и Подмосковья учат убирать за собаками

Впрочем, и в остальное время года ситуация не меняется. Многие города Подмосковья и районы Москвы буквально утопают в собачьих фекалиях, особенно много неприятных «сюрпризов» на газонах и детских площадках. Как жители региона очищают «заминированные» дворы, какие акции активисты запустили в Подмосковье и что нужно, чтобы собачники уважали законы, выяснял обозреватель РИАМО

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Не пойман — не нарушитель?

В прошлом году более 500 собачников Подмосковья были оштрафованы инспекторами Госадмтехнадзора за нарушение правил выгула домашних питомцев. Согласно статье 66 закона о благоустройстве в Московской области «Содержание домашних животных, порядок их выгула», собак запрещается выгуливать на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, образовательных учреждений и иных территориях общего пользования.

Как отмечают в Госадмтехнадзоре, в случае загрязнения мест общественного пользования животным хозяин обязан убирать за ним. За нарушения правил выгула в Подмосковье владельцам собак грозит штраф до 1 тысячи рублей, в столице эта сумма будет вдвое больше. С 2018 года привлекать собачников к административной ответственности уполномочены административные комиссии муниципальных районов и городских округов области.

Впрочем, штрафы владельцев собак не пугают. Большинство из них действуют по принципу: не пойман — не нарушитель и не видят ничего плохого в том, что их питомец удобряет почву.

Между тем, собачьи фекалии содержат вредоносные бактерии и могут быть источником заражения аскаридами, сальмонеллой, солитером, бычьим цепнем и другими паразитами. Они также представляют опасность для аллергиков.

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Разговор начистоту

В этом году инициативные группы жителей решили взять «дела фекальные» в свои руки. Так, в марте 2018 года жители ЖК «Алексеевская роща» в Балашихе провели акцию «Ароматы весны». Они закрепили листовки и рулоны с пакетиками для уборки у подъездов домов, а также в проблемных местах района.

В середине апреля в трех округах столицы прошла централизованная акция «Убери за своим питомцем». В рамках акции с жителями проводились беседы, раздавались листовки с цитатами из законодательства. Кроме того, собачники получили в подарок специальные пакеты для сбора экскрементов. Общий охват аудитории составил более тысячи человек. Наибольшая аудитория была в Юго-Восточном округе, где акцию провели сразу по четырем адресам — на Волжском и Жулебинском бульварах, в парках «Кузьминки» и «Карачарово».

«Целью и девизом нашей акции было то, что мы любим животных, любим наш город, и мы за чистые газоны и дворы», — приводит слова руководителя молодежного общественного совета при столичном Департаменте ЖКХ Инессы Чаплынской пресс-служба префектуры ЮВАО.

«Большинство людей с интересом нас выслушали и с радостью приняли подарки. Только некоторые от них отказались и сказали, что их животные не мусорят», — сообщила председатель Молодежной палаты района Выхино-Жулебино Галия Такташева.

В акции приняли участие более 150 волонтеров и представители Мосгордумы

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300 рублей за пакет

Пожалуй, самой оригинальной акцией этой весны стал проект против «собачьих мин» от жительницы столичного района Куркино Ольги Лахиной. Девушка представляет Союз волонтеров помощи бездомным животным. Она придумала платить людям за собранные пакеты собачьих фекалий. Ее подход оказался настолько успешным, что его решили взять на вооружение активисты из Чехова и других городов Подмосковья.

«Когда начал сходить снег, в городе открылась неприглядная картина. Людям было неприятно ходить по грязному району, все вокруг ругали собачников. Чтобы снизить градус напряжения и эффективно решить проблему, мы решили запустить акцию по сбору собачьих «мин», — рассказала РИАМО Ольга.

Вместе с руководителем женского клуба в Куркино Натальей Василевской и депутатом Натальей Тихомировой Ольга разработала акцию и сняла мотивирующий ролик. Видео наглядно демонстрировало, что всего за 10 минут можно наполнить 8-килограммовый пакет отходами собачьей жизнедеятельности и заработать 300 рублей.

Спонсировали акцию жители района, которым надоело любоваться из окон натюрмортами из фекалий.

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«Золотые» фекалии

По словам Ольги, акция вызвала заметный интерес у местных жителей. В мероприятии участвовали школьники, студенты, пенсионеры. Дети делились трогательными историями — кто-то заработал на игрушку своей мечты, кто-то купил подарок маме. Ольга отмечает, что акция была построена на доверии. Такой вариант уборки района подходит жителям, которые доверяют друг другу.

«В масштабах целого города однозначно нужны информационные плакаты, таблички, урны с пакетиками и долговременная политика. Нужна массированная социальная реклама на баннерах и по ТВ — креативная, с юмором. Только так можно привить людям новые полезные привычки», — считает она.

Хозяйка лабрадора Ольга Евсюкова из Электростали всегда убирает за своим питомцем. Такая полезная привычка у нее появилась благодаря частым зарубежным командировкам.

«В США штраф за неубранные фекалии — от 250 до 500 долларов, в Бельгии — 250 евро, во Франции — от 86 до 150 евро. Быть небрежным собаководом за рубежом невероятно накладно. Я ни разу ни видела, чтобы хозяева, выгуливающие собаку, не убрали за ней», — поделилась Ольга.

По ее мнению, это тот самый случай, когда неотвратимость наказания взрастила в людях хорошую привычку. Когда в России начнут штрафовать за каждый неубранный продукт жизнедеятельности и выброшенный окурок, на улицах станет по-настоящему чисто, уверена собеседница агентства.

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