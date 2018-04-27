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Кинотеатр «Высота» в Кузьминках станет многофункциональным общественным центром после реконструкции
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Кинотеатр «Высота» в Кузьминках станет многофункциональным общественным центром после реконструкции 

Агентство «Москва» 1 час назад
Кинотеатр «Высота» на юго-востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«Выдано разрешение на реконструкцию кинотеатра «Высота» в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы. Объект расположен по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 52 (ЮВАО). В ходе реконструкции кинотеатр превратится в многофункциональный общественный центр шаговой доступности с сохранением функции кинотеатра. Срок действия разрешения на строительство — до февраля 2021 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект предполагает реконструкцию существующего двухэтажного здания кинотеатра в четырехэтажное. В обновленном комплексе разместится супермаркет с продовольственными товарами, торговая галерея с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, кинокомплекс, а также административно-бытовые и служебные помещения. Являясь центром досуга и культурного развития, объект также предназначен для развития малого бизнеса и предпринимательства. Предусмотрена подсветка фасада. Первый этаж будет полностью остекленным прозрачными стеклами в зоне главного входа.
В столице реализуется программа реконструкции 39 советских кинотеатров, которые станут многофункциональными районными центрами. Программа по обновлению кинотеатров завершится в 2019-2020 гг.
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