Калининградский тарный комбинат запускает производство легковскрываемых крышек для консервов

В месяц новая линия комбината будет выпускать 30 миллионов штук. Сейчас в нашей стране в основном используют зарубежную продукцию, новое производство позволит значительно увеличить долю отечественных комплектующих консервных банок.

Производство легковскрываемых крышек для консервов в 21 веке — это высоко технологичный процесс. На конвейере всего 8 человек, большую часть работы выполняет компьютер. За смену выпускают 380 тысяч комплектующих для банок двух диаметров, которые используются при производстве различных консервов, пресервов и кормов для животных. Линия оснащена автоматическими системами видеоконтроля, обеспечивающими гарантированный выпуск качественной продукции.

Игорь Стрельников , начальник баночного цеха №3 Калининградского тарного комбината:

— Это очередной шаг в развитии комбината. Крышка производиться в два этапа. Сначала делается заготовка, потом идёт выпуск готовой продукции, действительно часть работы выполняется компьютерами, ну и лаборатории, что обеспечивает наилучшие качества выпуска это крышки.

России сейчас используют легковскрываемые крышки из Китая и Европы. Запуск производства позволит значительно увеличить долю отечественной продукции на рынке. При разработке материалов и дизайна учтен опыт использования легкооткрываемой крышки в собственном производстве и пожелания потребителей.

— Первая очередь производства двух диаметров крышки с объёмом 30 миллионов в месяц. На сегодняшний день по технологии по производительности это самое передовое оборудование, которое есть в данной отрасли. Это другие потребительские свойства консервной упаковки рынок требует эту продукцию. М мы видим значительный экспортный потенциал у нашей продукции.

Калининградский тарный комбинат в рамках инвестиционной программы в течение двух лет планирует запустить вторую линию. Выпуск легковскрываемой крышки в нашей области увеличиться вдвое.