Абэ призвал поднять российско-японские отношения на новый уровень

Японский премьер-министр Синдзо Абэ выразил желание достичь нового уровня в русско-японских отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Я полон решимости, взявшись за руки с президентом ( России Владимиром) Путиным и с вами — народом России — осуществить еще большее продвижение японо-российских отношений… Разве сейчас не пришло время всем нам вместе поднять японо-российские отношения на новый уровень?" — заявил Абэ.

Как отмечается, его приветствие на форуме «Россия-Япония: Точки соприкосновения». Зачитал посол страны на российской территории Тоехиса Кодзуки.