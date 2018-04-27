Власти не смогут помочь жителям Восточного сохранить жилье

Жителям поселка Восточный, которые не могут узаконить свои земельные участки, не поможет и новый Генплан Барнаула

Как заявил главный архитектор Барнаула Сергей Боженко , поселок Восточный — это будущая промышленно-складская зона и будет развиваться как речной терминал, а потому жить там нельзя.

Оформить земельные участки в собственность люди не могут, поскольку поселок не только находится в зоне затопления, но и в санитарно-защитной зоне.

«Поселок Восточный развивается как новая коммунальная зона, куда переходит часть речного порта. Побережье поселка Восточного отведено под развитие речного транспорта. Это задача, которая была поставлена губернатором», — рассказал спикер.

Проблему можно решить. Но чтобы территория стала жилой, необходимо пересмотреть границы санитарно-защитных зон. А на это у властей нет средств.