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Власти не смогут помочь жителям Восточного сохранить жилье
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Власти не смогут помочь жителям Восточного сохранить жилье 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителям поселка Восточный, которые не могут узаконить свои земельные участки, не поможет и новый Генплан Барнаула.
Как заявил главный архитектор Барнаула Сергей Боженко, поселок Восточный — это будущая промышленно-складская зона и будет развиваться как речной терминал, а потому жить там нельзя.
Оформить земельные участки в собственность люди не могут, поскольку поселок не только находится в зоне затопления, но и в санитарно-защитной зоне.
«Поселок Восточный развивается как новая коммунальная зона, куда переходит часть речного порта. Побережье поселка Восточного отведено под развитие речного транспорта. Это задача, которая была поставлена губернатором», — рассказал спикер.
Проблему можно решить. Но чтобы территория стала жилой, необходимо пересмотреть границы санитарно-защитных зон. А на это у властей нет средств.
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