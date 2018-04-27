«Фирма находится в руках рейдеров». Шесть уральских шоколатье со скандалом делят фабрику

Уральская фабрика «Настоящий шоколад», где делают конфеты «Свердловский рыжик», закрыта на 90 дней — из-за санитарных нарушений. Собственники излагают свою версию событий и говорят о рейдерстве. Работа фабрики «Настоящий шоколад», выпускающей конфеты «Свердловский рыжик», «Уральский метеорит», «Мамина проказница» и «Екатеринбург», приостановлена на 90 дней — решение вынес Верх-Исетский районный суд. В суде пояснили: ранее санврачи нашли на производстве массу нарушений, в частности, сырье и готовая продукция хранились на полу, а отходы предприятия складывали в дебаркадере в зоне загрузки сырья в полиэтиленовых пакетах.

При этом у собственников фабрики свой взгляд на происходящее: претензии Роспотребнадзора там считают предвзятыми. Так, соучредитель компании «Настоящий шоколад» Олег Сафонов заявил Ura.ru, что все замечания санврачей давно устранены, остановка деятельности на 90 суток погубит предприятие, а проверка была инициирована с подачи основателя фирмы шоколатье Андрея Денисова , у которого есть связи в надзорных органах. Бывшие партнеры считают, что он мстит им за то, что сместили его с должности гендиректора, когда недосчитались в бюджете фабрики 1,5 млн руб.

Брат Андрея Денисова Сергей Денисов при этом заявил «Коммерсанту», что «фирма находится в руках рейдеров, которые обманом отстранили брата»:

В течение четырех месяцев они незаконно выпускали продукцию, которую разрабатывал я с братом. А вообще я не знал, что брат запустил их в бизнес, хотя говорил не давать доли в основном предприятии для получения инвестиций на часть нужного оборудования.

Ранее Сергей Денисов рассказывал DK.RU свою версию происходящего: для расширения производства и начала работы с китайским рынком компании понадобились инвесторы. Они нашлись, но оказались недовольны скоростью возврата средств и организовали захват предприятия.

Добавим, что компания «Настоящий шоколад» была основана в 2015 г. С января 2017 г., по данным «СПАРК-Интерфакс», в состав учредителей вошли пять инвесторов: Алексей Корнилов , Олег Сафонов, Александр Сивопляс, Артем Торшин, Иван Феоктистов. Со стороны основателя в компании остался сын г-на Денисова Георгий Денисов. В январе 2018 г. Андрей Денисов был отстранен от должности директора по решению собственников с формулировкой «из-за утраты доверия».