Планы на выходные в Ленобласти: 29 апреля — 2 мая

Традиционно в начале мая россиян ожидают длинные выходные. Чем же занять себя? Редакция ivbg.ru собрала самые интересные события ближайших предпраздничных и праздничных дней.

Военно-историческая реконструкция «Гражданская война в Финляндии . 1918 год»

29 апреля на Батарейной горе (территория Выборгского парка культуры и отдыха) пройдет военно-историческая реконструкция «Гражданская война в Финляндии. 1918 год. События в Выборге ». Мероприятие посвящено 100-летию гражданской войны в Финляндии. Начало в 13:00.

День танца «Волшебный мир Терпсихоры»

В воскресенье, 29 апреля, пройдет концертная программа День танца «Волшебный мир Терпсихоры» в Выжинском клубном объединение. В программе будут представлены выступления самодеятельных хореографических коллективов «Созвездие», «Волшебники», «Экспромт», «Flysteps», «Азарт», «Импульс» и студия брейк-данса «Space Monkeys». Начало в 14:00.

Традиционная XXXVI весенняя выставка-ярмарка

29-30 апреля в Выборге на территории рынка «Южный» пройдет XXXVI ежегодная весенняя выставка-ярмарка, где свою продукцию представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Выборгского района, Ленинградской области и других регионов.

X Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро»

Гала-концерт победителей фестиваля состоится 30 апреля в детской музыкальной школе имени М. М. Ипполитова-Иванова в Гатчине . Начало в 10:00.

Автопробег «Дорогами Победы» по улицам Выборга

30 апреля в Выборге состоится международный автопробег «Дорогами Победы», приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что в этом году колонной проедут более 30 автомобилей.

Флешмоб «Первомай» и патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

В первый день мая на пешеходной зоне улицы Октябрьской в Кингисеппе пройдет радиоконцерт «Любимые песни Первомая» и городской пикник в Октябрьском бульваре. Начало в 12:00.

Ярмарка народных промыслов

1 мая в городе Сертолово на площади за зданием администрации пройдет ярмарка народных промыслов. В программе также проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Начало в 13:00 Концерт коллективов художественной самодеятельности вепсского центра фольклора

В Первомай состоится отчетный концерт участников и детских коллективов художественной самодеятельности вепсского центра фольклора «Страна талантов». Начало в 15:00 в филиале вепсского центра фольклора в селе Винницы

Юбилейный концерт, посвященный 30-летию дома культуры «Приладожский»

Во вторник, 1 мая, состоится юбилейный концерт «Ключ к мечте», посвященный 30-летию дома культуры «Приладожский» одноименного поселка в Кировском районе. Начало в 14:00.

Отчетный концерт хореографического коллектива «Dance Art Рlus»