Подземный паркинг у тюменского драмтеатра откроется 1 мая

Новая подземная парковка на реконструированной площади 400-летия Тюмени откроет двери для автомобилистов 1 мая. Об этом сегодня, 27 апреля, 72.ru рассказал руководитель МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник . Двухуровневый паркинг, рассчитанный на 289 машиномест, первое время будет работать без оплаты. — Мы будем смотреть и фиксировать количество заезжающих, время стоянки и по результатам уже будет принято решение о необходимости введения платности. Эта парковка входит в зону единого городского парковочного пространства, —пояснил руководитель обслуживающей организации.

На протяжении какого времени тюменцы смогут бесплатно парковать свои машины в центре города, представители администрации пока не озвучивают. Не называют они и точный размер оплаты, которая будет введена в перспективе. — Методика у нас одна на все парковочные пространства. Первоначальное установление цены будет по средней стоимости стоянок на пяти ближайших платных парковок. Если загрузка будет более 80% то плата увеличивается на пять рублей, если меньше 70% — снижается на пять рублей, — уточнил Алексей Санник.

Паркоматы здесь будут такие же, как на платных стоянках возле администрации города На платных парковках, расположенных на улице Ленина и Герцена, стоимость услуг недавно увеличилась на пять рублей. По словам Алексея Санника, в часы-пик загруженность этих стоянок сейчас достигает 98%. Въезд на новый паркинг находится на узкой улице Механической, которая сейчас заставлена машинами с обеих сторон. В мае здесь появятся знаки, запрещающие остановку, а в перспективе эта улица может стать односторонней.