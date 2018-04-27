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Саратовцы жалуются на странный «химический» запах
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Саратовцы жалуются на странный «химический» запах 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра почувствовали неприятное амбре утром 27 апреля.
В социальных сетях саратовцы интересуются друг у друга: чем так неприятно пахнет в воздухе?
«Кто-нибудь знает, что за странный «химический» запах по всему городу? И в районе «Сенного», и на Ильинской, и на 3-й Дачной. Везде одинаково», — написала в группе «Говорит Саратов» в социальной сети Facebook жительница города Ekaterina Firsova.
Марина Сашенкова подтверждает, что 26 апреля вечером на 8-й Дачной был «горький воздух». Александр Репин выдвинул версию происхождения неприятного аромата, связав его со сгоревшим ранее цехом по переработке пластика.
‎ Однако, судя по всему, неприятно пахло все же не во всех районах города. Поэтому некоторые пользователи иронично написали в комментариях: «Может, это газ „Новичок“?».
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