Саратовцы жалуются на странный «химический» запах

Жители областного центра почувствовали неприятное амбре утром 27 апреля.

В социальных сетях саратовцы интересуются друг у друга: чем так неприятно пахнет в воздухе?

«Кто-нибудь знает, что за странный «химический» запах по всему городу? И в районе «Сенного», и на Ильинской, и на 3-й Дачной. Везде одинаково», — написала в группе «Говорит Саратов» в социальной сети Facebook жительница города Ekaterina Firsova.

Марина Сашенкова подтверждает, что 26 апреля вечером на 8-й Дачной был «горький воздух». Александр Репин выдвинул версию происхождения неприятного аромата, связав его со сгоревшим ранее цехом по переработке пластика.

‎ Однако, судя по всему, неприятно пахло все же не во всех районах города. Поэтому некоторые пользователи иронично написали в комментариях: «Может, это газ „Новичок“?».