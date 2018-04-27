Саратовцы жалуются на странный «химический» запах 

Жители областного центра почувствовали неприятное амбре утром 27 апреля.
В социальных сетях саратовцы интересуются друг у друга: чем так неприятно пахнет в воздухе?
«Кто-нибудь знает, что за странный «химический» запах по всему городу? И в районе «Сенного», и на Ильинской, и на 3-й Дачной. Везде одинаково», — написала в группе «Говорит Саратов» в социальной сети Facebook жительница города Ekaterina Firsova.
Марина Сашенкова подтверждает, что 26 апреля вечером на 8-й Дачной был «горький воздух». Александр Репин выдвинул версию происхождения неприятного аромата, связав его со сгоревшим ранее цехом по переработке пластика.
Однако, судя по всему, неприятно пахло все же не во всех районах города. Поэтому некоторые пользователи иронично написали в комментариях: «Может, это газ „Новичок“?».