Стартовал третий этап благоустройства Кравченских прудов

В этом году в нашем округе планируется благоустроить 11 зеленых зон, среди которых пруды на улице Кравченко — любимое место прогулок жителей улицы Удальцова, проспекта Вернадского и Ленинского проспекта. Знаковый объект ждет третий — финальный этап преображения.

В планах местных властей обустройство зеленого уголка для тихого отдыха — наиболее удаленной от водоемов части парка, где появятся пешеходный променад на сваях с площадкой для панорамного обзора, новые пешеходные дорожки, цветники, газоны с разнотравьем, дополнительное освещение.

Напомним, что проект благоустройства данной территории реализуется поэтапно около трех лет, над ним трудятся не только специалисты-проектировщики, но и сами жители, обсуждая все необходимые преобразования в популярном приложении «Активный гражданин». Работы начались в 2016 году в прибрежной зоне: после очистки прудов, осуществленных Мосводостоком, здесь обновили набережную, обустроили площадку воркаута и детский игровой городок. Рядом с водоемами проложили веломаршрут и беговую дорожку, сделали освещение.

«В настоящий момент мы приступаем к самому ответственному этапу — созданию зоны тихого отдыха, — рассказывает глава управы района Проспект Вернадского Иван Малышев . — Нам предстоит обновить дорожно-тропиночную сеть, основанием которой станут «народные протопы», схема движения задана самими жителями, что позволит максимально приблизить благоустройство к нуждам посетителей. В качестве покрытия будут использованы асфальт и плитка. Асфальт долговечен, удобен в эксплуатации, его легче приводить в порядок. В этой зоне появятся цветники с моголетниками, здесь планируется высадить молодые саженцы 30 деревьев и 918 кустарников, разбить газоны». Причем, от рулонных газонов местные власти решили отказаться, прислушавшись к пожеланиям жителей, которые настаивали на сохранении природного разнотравья. Рулоны с зеленой травой раскинут только возле дорожек, используя их для оформления пешеходного пространства. Сами дорожки расширят, чтобы могли разойтись мамочки с колясками. Проектировщики решили обыграть рельеф местности, учитывая перепад высот, они предложили сделать деревянный настил на сваях, который станет и пешеходным променадом, и видовой площадкой, и надежным укрытием в летний зной. Тень дадут растущие рядом деревья. Вообще внедрение в природную среду будет минимальным, парк останется таким, каким его привыкли видеть жители. Зона активных игр и спорта, расположенная у жилых домов (здесь установлена площадка для воркаута, проходят велосипедная и беговая дорожки, размещаются современные детские игровые модули), отделена от уголка неспешных прогулок и тихого отдыха. В этом сегменте парка планируется обустроить освещение — установить новые опоры для фонарей, разместить скамейки и, конечно, наполнить это зеленое пространство цветами, которые будут радовать посетителей с ранней весны и до поздней осени.

Глава управы района Проспект Вернадского Иван Малышев:

Балансодержателем территории у Кравченских прудов является ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», работники этой организации провели первые два этапа благоустройства, третий осуществляется округом. Гарантийные обязательства по эксплуатации всей парковой зоны переданы ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского». Благоустройство сделает объект доступным для маломобильных посетителей, там, где планируется обустроить деревянный променад, установят и удобный пандус. Скамейки разместят так, что можно будет отдыхать с видом на водоемы. За чистотой и наполнением водных объектов следит Мосводосток. В прошлом году пруды обмелели, специалисты изучают данную ситуацию и очень надеются, что обильные осадки этой зимы пойдут водоемам на пользу. В ходе благоустройства парк сохранит свою природную уникальность.

В этом году будут осуществлены работы по:

-установке опор освещения — 34 шт. ;-устройству асфальтовых пешеходных дорожек — 3070 кв.м;-установке МАФ (скамейки, урны);-устройству цветников — 3 шт. ;-устройству газонов — 6200 кв.м. ;-посадке кустарников — 918 шт.

*Парк приспособят для маломобильных граждан. Объект будет сдан в августе этого года.