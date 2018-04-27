Финтех-дайджест: новый стартап-единорог и еще больше карт рассрочки

Выпуск #35 Горячий финтех-привет всем, кто нас читает!

Всякого разного

Ассоциация ФинТех, банки-участники и Банк России презентовали концепцию Системы быстрых платежей, с помощью которой в 2019 году можно будет осуществлять переводы денежных средств по номеру телефона, e-mail или другим простым идентификаторам.

Владимир Химаныч , управляющий директор по работе с персоналом «Райффайзенбанка» , рассказал о том, что в современной среде разработчику недостаточно владеть кодом, надо иметь навыки управления продукта в целом; понимать основы маркетинга и UX. Кстати, про «Райффайзенбанк»: как они сами говорят: «первыми в России запустили переводы по номеру телефона на платформе Mastercard на карты любых банков».

Директор по развитию платежного сервиса SimplePay рассказывает о том, что дала директива PSD2, открытых API-интерфейсах и примерах использования API в сфере финансовых технологий. Открытый банкинг, вот это вот всё. Интересно!

Немного о уже надоевшей всем теме блокировки Telegram, которая, как оказалось, не очень то и тесно связана с прямой деятельностью мессенджера. «Коммерсант» оценил потери бизнеса от всей этой «истории с РКН» — и получается, что, при самом плохом сценарии цифры весьма печальные — до 2 миллиардов долларов!

«Тинькофф», Тема карт рассрочки не дает покоя банкирам из «Сбербанка» МТС , ОТП, Русфинанс и так далее. Пионеры, «Совесть», очень вовремя выпустили свой продукт и получили бонус на старте — клиентскую фору. Сейчас же конкуренция только растет. Например, стало известно, что «в ближайшие пару лет сразу несколько крупных банков запустят модный сейчас продукт — карты рассрочки».

Теперь необязательно расплачиваться банковской картой. Всё потому что онлайн-магазины станут принимать телефонные номера заместо банковских карт. Говорят что это может повысить проникновение интернет-торговли.

Хорошая статья про Revolut — британский стартап с русскими корнями, основанный бывшим менеджером Credit Suiss Николаем Сторонским . Кстати, Revolut готовится к приходу в РФ, если вы не в курсе. А еще в него вложился DTS Global, фонд Юрия Мильнера

ПЕРЕВОД: Саид Эльнай (колумнист Форбс) рассказывает о том, почему так важно понимать разницу между биткоином и блокчейном. С примерами из реальной жизни, что важно!

Криптовалюты и майнинг

Неплохой материал про ошибочные утверждения о майнинге. Там и про экономическую НЕвыгоду, и про «поздно входить», и про ASIC, про легальность и так далее. Полезно тем, кто еще не сильно погружен в тему.

В MIT представили три способа уничтожения (нейтрализации) биткоина: выпуск государственных криптовалют, выпуск криптовалюты от гиганта соцсетей (Facebook), создание большого числа альткоинов. А вот ссылка на языке оригинала.

17 млн — это не курс какой-то новой криптовалюты к доллару США. Это число добытых на сегодняшний день биткоинов, что равно 80% от их максимально возможного числа. Что потом?

Отчеты-отчетики

Что там с безопасностью онлайн-банкинга и мобильных платежей? Судя по исследованию Positive Technologies, она (безопасность) растет, но не быстро: в 2015 году 90% онлайн— и мобильных банков содержали критически опасные уязвимости, в 2016 году их количество сократилось до 71%, а по итогам 2017-го — до 56%.

Global Fintech Report Q1 2018 от CB Insights: в 1 квартале венчурные инвестиции в финтех достигли суммы в $5.4 млрд, во всем мире насчитывается 26 финтех-единорогов с общей стоимостью в $77,6 млрд

Всемирный банк выпустил доклад по финансовым услугам. Так вот, там говорится, что «до 60% россиян, а также жителей Бразилии , Индии и Турции не откладывают сбережения, несмотря на то, что большинство имеет счета в банках».

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