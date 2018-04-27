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Бьянка намекнула на скорое пополнение в семье
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Бьянка намекнула на скорое пополнение в семье 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В минувшем феврале звезда российской поп-сцены Бьянка, в миру Татьяна Липницкая, приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного и скоро выйдет за него замуж.
Весной прошлого года поклонники осуждали артистку за лишние килограммы, однако некоторые связывали это с беременностью. На днях этим домыслам появилось недвусмысленное подтверждение — 32-летняя исполнительница опубликовала в своем «Инстаграме» фотографию 13-ти куриных яиц. «Ждем пополнения», — подписала она кадр. В комментариях фолловеры порадовались за певицу и пожелали ей легких родов.
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