Бьянка намекнула на скорое пополнение в семье

В минувшем феврале звезда российской поп-сцены Бьянка, в миру Татьяна Липницкая , приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного и скоро выйдет за него замуж.

Весной прошлого года поклонники осуждали артистку за лишние килограммы, однако некоторые связывали это с беременностью. На днях этим домыслам появилось недвусмысленное подтверждение — 32-летняя исполнительница опубликовала в своем «Инстаграме» фотографию 13-ти куриных яиц. «Ждем пополнения», — подписала она кадр. В комментариях фолловеры порадовались за певицу и пожелали ей легких родов.