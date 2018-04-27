«Сент-Этьен» могут приобрести американцы

Американский фонд может приобрести «Сент-Этьен». Как сообщает L’Equipe, нынешние владельцы французского клуба ищут покупателей из-за финансовых проблем. По данным источника, интерес к «Сент-Этьену» проявляет фонд во главе с Жеромом де Бонтеном, который готов инвестировать в клуб. Ранее этот американец французского происхождения был президентом «Монако» в 2008-2009 годах.