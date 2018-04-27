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«Сент-Этьен» могут приобрести американцы
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«Сент-Этьен» могут приобрести американцы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Американский фонд может приобрести «Сент-Этьен». Как сообщает L’Equipe, нынешние владельцы французского клуба ищут покупателей из-за финансовых проблем. По данным источника, интерес к «Сент-Этьену» проявляет фонд во главе с Жеромом де Бонтеном, который готов инвестировать в клуб. Ранее этот американец французского происхождения был президентом «Монако» в 2008-2009 годах.
Напомним, за последние полтора года владельцев сменили «Лилль» и «Марсель». Последний был приобретен американским бизнесменом Фрэнком Маккортом.
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