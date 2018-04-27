Скачки с участием лучших жокеев России пройдут на возрожденном в Беслане ипподроме

"Скачки вновь пройдут по инициативе главы республики Вячеслава Битарова . На наше приглашение по участию в мероприятии отозвались самые лучшие жокеи, они хотят выступить именно на нашем ипподроме, ведь он имеет, помимо богатой истории, и уникальные технические возможности. Уверен, что мероприятие, как и в прошлом году, будет интересным и надолго запомнится жителям и гостям республики", — сказал Фраев.

Скачки приурочены к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для их организации создали республиканский оргкомитет, который возглавил вице-премьер Ахсарбек Фадзаев

Жителей и гостей республики до ипподрома будут довозить на фаэтонах. Помимо скачек с семью заездами, их ждет концертная программа, для детей будут подготовлены развлекательные площадки.

По словам Фраева, в ноябре планируется провести вторые за год скачки. «Беслан нуждается в радостных, хороших событиях. В прошлом году у нас был настоящий праздник, куда съехались со всех районов республики и регионов СКФО. Будем проводить скачки два раза в год», — сказал он.

Об ипподроме

Скачки на бесланском ипподроме начали регулярно проводиться с конца 50-х годов прошлого столетия. С 1964 года и до начала 90-х годов соревнования проводились 8 ноября и 2 мая, на них выступали питомцы отечественных конных заводов, в том числе Бесланского. Последние скачки прошли в 2004 году, потом ипподром находился в заброшенном состоянии.

За время ремонта, который проходил на средства спонсоров, обновили административное здание, привели в порядок служебные помещения. Также обустроили трибуны, которые суммарно могут разместить 4 тыс. зрителей. На подступах к ипподрому установили новое освещение, отремонтировали асфальт. Главным преимуществом отреставрированного ипподрома в Беслане является наличие естественной грунтовой беговой дорожки для скачек.

Рядом с ипподромом во времена СССР находился конный завод, который выращивал чистокровных лошадей, побеждавших на различного уровня соревнованиях. В настоящее время власти республики решают вопрос о его возрождении.