Памятник великому Подвигу Народа: военные архивы

Памятник великому Подвигу Народа: военные архивыБольшинство из нас согласится, что каждое новое поколение должно помнить о подвигах своих дедов и прадедов на Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Для того чтобы история российского народа передавалась по наследству, Министерство обороны Российской Федерации создало уникальный информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа», который расскажет желающему по имеющимся в военных архивах документам о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.

Проект призван увековечить память всех героев ВОВ независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды.

«Появление таких ресурсов, доступных для всех подтолкнуло людей к изучению истории своих предков, воевавших на войне», — отмечает руководитель Пензенского регионального штаба ООГПД «Бессмертный полк России» Олег Шибаев

Проект Подвиг Народа — это энциклопедия героизма русского народа в борьбе с фашизмом и не имеет аналогов в мире. Это вечный памятник великому Подвигу Народа.

Фото: t-l.ru