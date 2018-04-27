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Памятник великому Подвигу Народа: военные архивы
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Памятник великому Подвигу Народа: военные архивы 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Памятник великому Подвигу Народа: военные архивыБольшинство из нас согласится, что каждое новое поколение должно помнить о подвигах своих дедов и прадедов на Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Для того чтобы история российского народа передавалась по наследству, Министерство обороны Российской Федерации создало уникальный информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа», который расскажет желающему по имеющимся в военных архивах документам о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.
Проект призван увековечить память всех героев ВОВ независимо от звания, масштабов подвига и статуса награды.
«Появление таких ресурсов, доступных для всех подтолкнуло людей к изучению истории своих предков, воевавших на войне», — отмечает руководитель Пензенского регионального штаба ООГПД «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.
Проект Подвиг Народа — это энциклопедия героизма русского народа в борьбе с фашизмом и не имеет аналогов в мире. Это вечный памятник великому Подвигу Народа.
Фото: t-l.ru
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