Минспорта РФ готово пойти на мировую с «Синара-Девелопмент»

Арбитражный суд Свердловский области отложил разбирательство по иску Министерства спорта РФ к АО «Синара-Девелопмент», в котором ведомство требовало с застройщика екатеринбургского стадиона неустойку в размере 349,5 миллиона рублей. Причина — нарушение сроков исполнения государственного контракта, заключенного в 2015 году.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, во время заседания 26 апреля истец заявил ходатайство об отложении разбирательства, поскольку стороны могут заключить мировое соглашение. Ответчик поддержал это решение. Следующее заседание назначено на 24 мая.

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