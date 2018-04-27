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Минспорта РФ готово пойти на мировую с «Синара-Девелопмент»
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Минспорта РФ готово пойти на мировую с «Синара-Девелопмент» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Арбитражный суд Свердловский области отложил разбирательство по иску Министерства спорта РФ к АО «Синара-Девелопмент», в котором ведомство требовало с застройщика екатеринбургского стадиона неустойку в размере 349,5 миллиона рублей. Причина — нарушение сроков исполнения государственного контракта, заключенного в 2015 году.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, во время заседания 26 апреля истец заявил ходатайство об отложении разбирательства, поскольку стороны могут заключить мировое соглашение. Ответчик поддержал это решение. Следующее заседание назначено на 24 мая.
Получить комментарий в АО «Синара-Девелопмент» корреспонденту агентства на момент публикации новости не удалось.
Ранее по теме: Минспорта «трясет» миллиард со строителя стадионов к ЧМ
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