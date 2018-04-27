Около 14 тыс. псковских ветеранов получат открытки в виде фронтового треугольника

"Персональные поздравительные открытки с Днем Победы получат 13 тыс. 817 ветеранов Псковской области от временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Поздравления оформлены в виде фронтового треугольника. В таком виде в годы Великой Отечественной войны… передавались по полевой почте солдатские письма родным, для которых получить треугольник с фронта было большим счастьем", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В администрации также напомнили, что по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, бывшие малолетние узники концлагерей и труженики тыла в Псковской области получат к празднику из муниципальных бюджетов дополнительные выплаты в размере 1 тыс. рублей. «Этот вид материальной поддержки будет оказан 19 тыс. человек», — поясняют представители администрации. Кроме того, по традиции инвалиды и участники войны в Псковской области к 9 мая получают единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей.