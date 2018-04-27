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Около 14 тыс. псковских ветеранов получат открытки в виде фронтового треугольника
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Около 14 тыс. псковских ветеранов получат открытки в виде фронтового треугольника 

ТАСС 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
ПСКОВ, 27 апреля. /ТАСС/. Поздравительные открытки ко дню Победы в виде фронтового треугольника получат около 14 тыс. ветеранов Псковской области от временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Ведерникова. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.
"Персональные поздравительные открытки с Днем Победы получат 13 тыс. 817 ветеранов Псковской области от временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Поздравления оформлены в виде фронтового треугольника. В таком виде в годы Великой Отечественной войны… передавались по полевой почте солдатские письма родным, для которых получить треугольник с фронта было большим счастьем", — отмечается в сообщении пресс-службы.
В администрации также напомнили, что по инициативе врио губернатора вдовы ветеранов, бывшие малолетние узники концлагерей и труженики тыла в Псковской области получат к празднику из муниципальных бюджетов дополнительные выплаты в размере 1 тыс. рублей. «Этот вид материальной поддержки будет оказан 19 тыс. человек», — поясняют представители администрации. Кроме того, по традиции инвалиды и участники войны в Псковской области к 9 мая получают единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей.
Сейчас в Псковской области проживает 7 тыс. бывших малолетних узников концлагерей, 959 участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, и порядка 3 тыс. человек со статусом труженика тыла.
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