Весна Победы в фотографиях ТАСС 

С 28 апреля по 15 мая перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2 развернется фотовыставка «Весна Победы», посвященная 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Зрители увидят современные работы фотокорреспондентов ТАСС, рассказывающие о всенародном праздновании Дня Победы в разных городах России: Москве и Санкт-Петербурге, Владивостоке и Севастополе, Казани, Екатеринбурге, Чите, Калуге и Самаре.
На снимках — ветераны-победители и их родные — все те, чьи близкие сражались на фронтах Великой Отечественной и ковали победу на трудовом фронте в тылу. Среди них и президент России Владимир Путин с фотографией своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина во время шествия «Бессмертного полка». В числе других фотографий — торжественная церемония открытия памятника Георгию Жукову в Калуге, встречи ветеранов в сквере у Большого театра, «Бал победителей» в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и другие.
9 мая мы чествуем победителей и вспоминаем погибших в Великой Отечественной войне. Поэтому среди представленных на выставке работ есть и эмоциональная фотография Дмитрия Рогулина, сделанная им во время акции «Свеча памяти» на Мамаевом кургане в Волгограде 22 июня 2017 года.
Напомним, корреспонденты ТАСС «с „лейкой“ и блокнотом» прошли с частями Красной Армии всю Великую Отечественную войну — с первого и до последнего дня.
С началом Великой Отечественной войны в ТАСС была создана фронтовая редакция. Многие журналисты ушли на фронт по призыву или добровольцами, другие стали фронтовыми корреспондентами. В их числе были и репортеры Фотохроники ТАСС Евгений Халдей, Марк Редькин, Макс Альперт, Николай Ситников, Эммануил Евзерихин, Наум Грановский, Василий Федосеев, Александр Савин, Семен Нордштейн, Леонид Великжанин, Михаил Трахман, Георгий Коновалов, Николай Петров, Израиль Озерский, Георгий Липскеров, Валентин Хухлаев, Всеволод Тарасевич и еще десятки тассовских фотографов. Они снимали блокадный Ленинград и освобождение Варшавы, Вены и Праги, воевали в партизанских отрядах, ходили в морские рейды… Работали в тылу и на передовой, обеспечивая бесперебойный информационный поток все 1418 дней и ночей Великой Отечественной. И спустя десятилетия их снимки — они представлены в фотобанке ТАСС — продолжают оставаться документальными свидетельствами героического подвига народа в борьбе с фашизмом.