Весна Победы в фотографиях ТАСС

С 28 апреля по 15 мая перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2 развернется фотовыставка «Весна Победы», посвященная 73-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На снимках — ветераны-победители и их родные — все те, чьи близкие сражались на фронтах Великой Отечественной и ковали победу на трудовом фронте в тылу. Среди них и президент России Владимир Путин с фотографией своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина во время шествия «Бессмертного полка». В числе других фотографий — торжественная церемония открытия памятника Георгию Жукову Калуге , встречи ветеранов в сквере у Большого театра, «Бал победителей» в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и другие.

9 мая мы чествуем победителей и вспоминаем погибших в Великой Отечественной войне. Поэтому среди представленных на выставке работ есть и эмоциональная фотография Дмитрия Рогулина , сделанная им во время акции «Свеча памяти» на Мамаевом кургане в Волгограде 22 июня 2017 года.

Напомним, корреспонденты ТАСС «с „лейкой“ и блокнотом» прошли с частями Красной Армии всю Великую Отечественную войну — с первого и до последнего дня.