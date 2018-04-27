Камышан осудили на 8,5 лет на двоих за вымогательство денег у бизнесмена

32-летнего Александра Фролкова и 29-летнего Яна Шульца приговорили к шести и двум с половиной годам лишения свободы за вымогательство денег у владельца кальянной. Мужчины обещали ему взамен защищать его бизнес.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, 31 января 2017 года коммерсант обратился к Фролкову с просьбой помочь в урегулировании конфликта с посетителем, требовавшим вернуть якобы пропавшие в кальянной деньги. К моменту приезду мужчины конфликт был уже исчерпан. Однако тот использовал эту ситуацию как повод начать вымогать деньги у предпринимателя, обещая оказывать покровительство ему бизнесу. Мужчина отказался и тогда Фролвков вместе с приятелем Шульцем, работавшим охранником в одном из баров, решили напугать его. Они вывезли его на берег реки Камышинки, где избили и под угрозой выстрела из пистолета снова потребовали деньги. Выйдя из больницы, бизнесмен обратился в полицию. В ходе расследования дела правоохранители выяснили, что Фролков уже не первый раз набрасывается на человека с кулаками. В 2016 году избил свою 19-летнюю приятельницу. Он сломал девушке ребра и повредил легкие.