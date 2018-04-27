Ещё
Камышан осудили на 8,5 лет на двоих за вымогательство денег у бизнесмена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Камышан осудили на 8,5 лет на двоих за вымогательство денег у бизнесмена 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
32-летнего Александра Фролкова и 29-летнего Яна Шульца приговорили к шести и двум с половиной годам лишения свободы за вымогательство денег у владельца кальянной. Мужчины обещали ему взамен защищать его бизнес.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, 31 января 2017 года коммерсант обратился к Фролкову с просьбой помочь в урегулировании конфликта с посетителем, требовавшим вернуть якобы пропавшие в кальянной деньги. К моменту приезду мужчины конфликт был уже исчерпан. Однако тот использовал эту ситуацию как повод начать вымогать деньги у предпринимателя, обещая оказывать покровительство ему бизнесу. Мужчина отказался и тогда Фролвков вместе с приятелем Шульцем, работавшим охранником в одном из баров, решили напугать его. Они вывезли его на берег реки Камышинки, где избили и под угрозой выстрела из пистолета снова потребовали деньги. Выйдя из больницы, бизнесмен обратился в полицию. В ходе расследования дела правоохранители выяснили, что Фролков уже не первый раз набрасывается на человека с кулаками. В 2016 году избил свою 19-летнюю приятельницу. Он сломал девушке ребра и повредил легкие.
АиФ Волгоград: последние новости
Жители домов, расположенных около «Волгоград Арены» получат спецпропуска В шести районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля Кому мешает дом? В Волгограде несколько семей хотят выгнать на улицу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян150
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна51
Что Меркель отдаст за российский газ49
Морской авиации России предрекли смерть524
Россияне закупились подделками35
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение