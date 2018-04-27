Ярмарки выходного дня ждут посетителей

В минувшие выходные в ЮЗАО, как и по всей столице, открылся новый сезон ярмарок выходного дня. На торговых площадках горожане могут приобрести продовольственные товары лучших отечественных сельхозпроизводителей.

Самая крупная ярмарка выходного дня в Юго-Западном округе находится у станции метро «Каховская», на улице Малой Юшуньской. Уже в первый день под ее белыми шатрами — столпотворение, ни одно из 70 торговых мест не пустует, да и покупателей более чем достаточно.

По мнению местных жителей, ярмарки выходного дня — очень удобный формат торговли. Причем — как для покупателей, так и для фермеров. По мнению пасечника Олега Шепелева, который привез для жителей ЮЗАО целых двенадцать сортов меда и ароматного подсолнечного масла, торговля на ярмарках выходного дня помогает хозяйствам развиваться и расширяться.

В этом сезоне в ЮЗАО работают 12 ярмарок выходного дня по следующим адресам: ул. Шверника, вл. 19, ул. Малая Юшуньская, вл. 1, ул. Гарибальди, вл. 4, ул. Академика Челомея, вл. 8, корп. 1, б-р Дмитрия Донского, вл. 17, ул. Теплый Стан, вл. 10, ул. Южнобутовская, вл. 50, корп. 4, Вокзальная площадь в Южном Бутове, ул. Тарусская, вл. 14, ул. Обручева, вл. 11, ул. Профсоюзная, вл. 102 и ул. Маршала Савицкого, вл. 12.