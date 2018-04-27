Заказчику поставлен первый Boeing 737-800BCF 

Концерн Boeing передал первый серийный грузовой самолет модели 737-800BCF компании West Atlantic.Boeing 737-800BCF (серийный № 32740) был простроен на базе пассажирского 737-800. Торжественная церемония передачи его лизинговому предприятию GECAS имела место 19 апреля в аэропорту Ист-Мидландс (East Midlands) в Великобритании. Пользователем грузового самолета, эксплуатация которого начнется в начале мая, будет авиакомпания West Atlantic UK — филиал шведской группы West Atlantic, ведущей деятельность на европейском рынке. В течение следующих 11 месяце West Atlantic получит от GECAS еще три Boeing 737-800BCF, в августе и октябре 2018 и в январе 2019, благодаря чему ее флот вырастет до 23 грузовых самолетов американского производителя. «Мы рады, что стали первыми пользователями Boeing 737-800BCF. Дополнительный объем и характеристики, которые обеспечивает новый самолет, принесет выгоду нашим клиентам. Мы ожидаем, что благодаря 737-800BCF мы увеличим объем перевозимых грузов, снизим операционные расходы и вредное влияние на окружающую среду», — сказал генеральный директор West Atlantic Фредрик Грот. «Мы очень горды тем, что стали первыми покупателями Boeing 737-800BCF и с удовольствием передаем этот самолет Группе West Atlantic», — добавил Ричард Гринер, старший заместитель главы и управляющий директор GECAS, Cargo Aircraft Group. «737-800BCF является очередным поколением грузовых самолетов. Впервые операторы получат комплексную техническую поддержку на весь период эксплуатации стандартного грузового авиалайнера, произведенного концерном Boeing и поддерживаемого концерном Boeing», — подчеркнул Майк Флеминг, заместитель лавы по вопросам коммерческих услуг Boeing Global Services. Перестройка пассажирских 737-800 в грузовые самолеты производится на выбранных предприятиях, расположенных в тех регионах, где на них существует больший спрос. В т.ч. на Boeing Shanghai Aviation Services и Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering в Китае. Модификация охватывает установку больших грузовых люков на главной палубе, устройств облегчающих загрузку и выгрузку, а также помещений для отдыха максимально 4 членов экипажа или пассажиров из числа экспедиторов, требующихся при сопровождении некоторых видов грузов.Boeing 737-800BCF может перевозить максимально 23,9 тонны груза на расстояние 3750 км. Объем грузового отделения на главной палубе составляет 141,5, а под его под ней — 43,7 кубометров. Концерн из Сиэтла получил заказы на 45 фрахтовых авиалайнеров этой модели от семи клиентов, в том числе: китайских YTO Airlines и China Postal Airlines, GECAS, Air Algerie, LAS Cargo из Колумбии, Cargo Air из Болгарии и одного анонимного клиента. Прогнозы по грузовому рынку от Boeing предусматривают, что в течение следующих 20 лет авиакомпаниям потребуется более 1100 узкофюзеляжных грузовых самолётов, из которых более 30 процентов поступят на китайский рынок.