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В Промышленном районе объявили карантин по бешенству
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В Промышленном районе объявили карантин по бешенству 

63.ru 48 минут назад
Фото: 63.ru
В Промышленном районе зарегистрировали случай бешенства у домашнего животного. В результате в этой части Самары объявили карантин. Соответствующий документ подписали в районной администрации.
Слухи о вспышке заболевания изначально появились в Крутых Ключах, но информация не подтвердилась. В итоге очаг бешенства зарегистрировали на улице Стара-Загора, 149.
— Территорию признали неблагополучной по бешенству животных. Карантин продержится с 23 апреля по 23 июня, — рассказал представитель администрации Промышленного района.
В течение двух месяцев здесь нельзя будет торговать животными, проводить выставки и вывозить кошек и собак за пределы района.
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