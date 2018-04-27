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Россия будет наращивать сотрудничество с Пхеньяном, заявил Слуцкий
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Россия будет наращивать сотрудничество с Пхеньяном, заявил Слуцкий 

РИА Новости 50 минут назад
РИА НОВОСТИ. РФ БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПХЕНЬЯНОМ, ПРОЯВИВШИМ ЗДРАВЫЙ ПОДХОД В МЕЖКОРЕЙСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ — СЛУЦКИЙ
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