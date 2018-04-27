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Воспитают лидеров. Ямальские общественники берут шефство над первокурсниками
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Воспитают лидеров. Ямальские общественники берут шефство над первокурсниками 

ИА Север-Пресс 55 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Союз оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа и региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС) запускают пилотный проект «Наставничество будущих лидеров» для первокурсников из числа коренных малочисленных народов Севера Ямальского полярного агроэкономического техникума. Общественники планируют взять шефство над несколькими студентами по предложению руководства учебного заведения.
Они намерены обучать их работе с документами, проведению приёма граждан, возможно участие молодёжи в законотворческой деятельности, вовлечение их в акции и проекты, реализуемые Союзом оленеводов Ямала и ВСМС на территории автономного округа. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.
По его мнению, результатом пилотного проекта станет получение подшефными различных новых знаний, навыков ораторского мастерства, формирование лидерских качеств, вовлечение их в общественную жизнь автономного округа.
Общественники намерены начинать работу со студентами первого курса и вести её с ними до окончания учебного заведения с дальнейшей перспективой вступления в ряды некоммерческой организации и возможностью трудоустройства. Также планируется заключить соглашение о сотрудничестве с Ямальским полярным агроэкономическим техникумом.
«Наставничество во всем мире уже признано эффективным инструментом для решения образовательных, воспитательных и бизнес-вопросов, — прокомментировал Тимур Акчурин. — Перед современным обществом стоит масса задач, в числе которых — соотнесение учебной программы с запросами работодателей и актуальной экономической повесткой страны. С помощью наставника студент более чётко понимает свои таланты, и то, где он может их применить, вместе с наставником он учится оптимизировать свои ресурсы и начинает движение по карьерной лестнице осознанно и с более высоким уровнем мотивации».
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