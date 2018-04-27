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Единый новостной портал районных СМИ запустили в Якутии
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Единый новостной портал районных СМИ запустили в Якутии 

ТАСС 55 минут назад
ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС /. Единый новостной портал, который наполнят редакции 34 районных газет Якутии, запустил в пятницу региональный медиахолдинг «Сахамедиа». Работа над созданием сайта велась три года и направлена на полноценное и объективное освещение событий в районах региона, сообщила ТАСС редактор портала Полина Николаева.
"Над наполнением портала Ulus.media будут трудиться редакции 34 районных газет республики. Кроме того, на сайте будет представлен архив электронных версий районок. Наш сайт имеет две языковые версии — на якутском и русском языках. Стоит отметить, что большинство районных изданий выпускаются на якутском языке", — отметила Николаева.
По мнению Николаевой, запуск проекта частично решает задачу цифровизации районок и позволит создать систему объективного и полноценного освещения событий в районах республики. «Сайт адаптирован ко всем мобильным устройствам. Для районов, где доступ к интернету ограничен, работает специальная облегченная версия», — отметила редактор портала.
Холдинг «Сахамедиа» — учредителем является правительство Якутии — был создан в 2012 года путем объединения в единую редакцию региональных правительственных СМИ: двух газет (на якутском и русском языках), информационного агентства, а также полиграфического комплекса.
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