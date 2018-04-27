Почем патриотизм для народа: сколько можно заработать, «продавая Победу»

К наклейкам на машинах «У меня родился сын!» или «Спасибо жене за дочку!» уфимцы уже привыкли. Не режут глаз и разнообразные признания в любви или голодные коты, налепленные на лючки бензобака. Но апогея всенародная любовь к автомобильным наклейкам достигает в преддверии 9 мая. Стикеры соответствующей тематики не продает только ленивый.

В одном из отделов супермаркета корреспондент Ufa1 обнаружил аж три витрины с «победной» символикой и узнал, какой доход приносит псевдопатриотический бизнес.

«Победный» набор за тысячу рублей

В гипермаркетах от тематических «победных» товаров ломятся полки. Мы решили сосчитать, во сколько обойдется полная парадная экипировка.

Начнем с пилотки. Обыкновенный цвета хаки головной убор солдата со звездой обойдется в 299 рублей. Без флага тоже никуда: отстегиваем за него еще 149 рублей. Значок с георгиевской лентой? Берем: цена варьируется — от 69,99 до 79,99 рубля. Ах, еще и воздушный шарик приглянулся? И его покупаем — выкладываем 169 «деревянных». Да, его же нужно наполнить гелием — добавляем еще 100 рублей. Наклейки на машину с текстом «А вместо сердца пламенный мотор», «Спасибо деду за победу» обойдутся в 229 рублей, а вот за «Броня крепка, и танки наши быстры» цена уже выше — 399 рублей.

Ну, а если еще есть желание пройтись с колонной по городу, потребуется еще и рамка для «Бессмертного полка» размером 21 на 30 см — выгадываем еще 229 рублей.

Итого: «победный» набор для одного человека обойдется от 1245 рублей. Вот такая патриотическая математика.

200 тысяч рублей за несколько дней

Мода на «победные» стикеры пришла несколько лет назад. Реакцию тренд вызывает самую разную — от восторга до негодования, однако машин, продающих патриотическую мишуру, с каждым годом становится все больше. Наклеечный бизнес, простой и прибыльный, работает из года в год, причем с минимальными вложениями.

— За сезон с 15 апреля по 15 мая средний доход с одной точки составляет 150–200 тысяч рублей. Цена одной наклейки в зависимости от размера — от 100 до 500 рублей. Среднее количество наклеек, продаваемых в день — 50–100 штук, в пик сезона — в первую декаду мая — доходит до 400 штук в день с одной точки, — рассказал предприниматель Алексей. — Покупает в основном молодежь. Быстрее всего расхватывают «Спасибо деду за Победу!», вслед за ними исчезают липучки «На Берлин». Молодой человек занимается продажей наклеек уже не первый год. Ничего плохого в своем бизнесе он не видит: «Это же патриотично!».

— Печатать наклейки мы начинаем еще в марте, а в конце апреля сортируем и выезжаем на продажу, — признается продавец.

Если стоимость печати на клейкой ленте 1 кв. метр стоит в районе 400 рублей, то продать готовые наклейки можно за 3 тысячи рублей. То есть прибыль составляет 750 процентов!

Формально бизнес на Дне Победы никаких законов не нарушает. Правда, депутаты Госдумы намерены определить правовой статус таких символов в законодательном порядке. Но пока зарабатывать, продавая патриотизм, предприимчивым бизнесменам никто не мешает.

«А разве ты не патриот?!»

Как считает социолог Ильгиз Султанмуратов, смысл некоторых наклеек — неуместный юмор.