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Центральные улицы Перми перекроют во время репетиций парада
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Центральные улицы Перми перекроют во время репетиций парада 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В мэрии сообщили о том, что 3 и 7 мая в центре Перми пройдет репетиция праздничного парада, в связи с чем центральные улицы будут перекрыты для движения транспорта.
Движение всех видов транспорта будет прекращено с 19.00 до 23.00 по улицам:
— Екатерининская от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева; — Луначарского от ул. Куйбышева до ул. Газеты Звезда; — Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) от ул. Пушкина до ул. Ленина; — Октябрьская площадь; — Комсомольский проспект (четная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырская.
Стоянка для всех видов транспортных средств будет запрещена по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от ул. Пушкина до ул. Екатерининской и на Октябрьской площади.
Как изменится движение маршрутов общественного транспорта можно посмотреть здесь. Пассажирам и автомобилистам рекомендуется на эти дни планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути.
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