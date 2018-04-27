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Свердловским Общественным советам велено «отмаяться»
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Свердловским Общественным советам велено «отмаяться» 

Уралинформбюро 57 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Общественные советы при министерствах и ведомствах Свердловской области, как и положено по закону, до 1 апреля отчитались о проделанной в 2017 году работе. Если в целом деятельность региональной Общественной палаты эксперты признают удовлетворительной, то эффективность «контролеров», закрепленных за конкретными органами власти, вызывает массу вопросов.
К примеру, как ранее сообщало «Уралинформбюро», новый состав Общественного совета при Мингосимуществе избрал председателя еще в январе, однако член Общественной палаты Валерий Черкашин и блогер Александр Аникин несколько месяцев торпедировали это решение. В итоге избранный главой Николай Потеряев лишь 26 апреля «засилил» свои полномочия.
Как сообщают информированные источники, признать деятельность советов неэффективной ни в администрации губернатора, ни в Общественной палате никто не решился. Тем более, что в конце августа текущего года будет сформирован новый состав ОП.
Посему было принято Соломоново решение — советы за май отчитаются перед профильными комиссиями Общественной палаты. А там настанут летние каникулы и выборы нового пула общественников.
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