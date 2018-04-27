Экспертный совет конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» призвал увеличить число финалистов

Экспертный совет конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» просит оргкомитет увеличить число финалистов в связи с тем, что «практически все заявленные в профессиональных номинациях работы заслуживают того, чтобы горожане и гости столицы их увидели». Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Экспертный совет Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем»-2018 определил финалистов в профессиональных номинациях. Их проекты украсят Москву в конце августа  ко Дню города, затем профессиональное жюри определит лучшие из них. Работ, которые эксперты отобрали для финального этапа конкурса, оказалось больше, чем предполагалось изначально,  39 вместо 31:15 ландшафтных проектов в номинации «Большой выставочный сад», 21 в номинации «Малый выставочный сад» и 3 в студенческой номинации, появившейся в этом году. И кроме этого, эксперты призывают дополнительно увеличить число финалистов», — рассказали в оргкомитете.

По словам председателя Экспертного совета, ландшафтного архитектора из Великобритании Питера Финка, увеличение числа финалистов связано с высоким уровнем представленных на конкурс проектов.

«Мы увидели по-настоящему яркие, интересные и хорошо продуманные работы. В каждой из них есть глубокий смысл»,  сказал он.

Отмечается также, что всего на участие в профессиональных номинациях было получено более 200 заявок из 11 стран.

«И эксперты подчеркивают: 39 отобранных работ  далеко не полный список проектов, которые они считают достойными выхода в финал конкурса. По мнению членов Экспертного совета, практически все заявленные в профессиональных номинациях работы заслуживают того, чтобы горожане и гости столицы их увидели. В этой связи Экспертный совет обратился к Оргкомитету конкурса с просьбой рассмотреть возможность дополнительно увеличить количество финалистов и реализовать на общественных пространствах Москвы большее количество ландшафтных композиций, чем ранее планировалось. Эксперты уверены: они станут настоящим украшением города и центрами притяжения для москвичей и туристов», — добавили в оргкомитете.

Второй Международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет в Москве с 30 августа по 9 сентября. В этом году он приурочен к празднованию Дня города. «Цветочный джем» представляет собой оригинальные работы лучших ландшафтных дизайнеров и архитекторов со всего мира, которые предлагают уникальные решения для преображения городского пространства.