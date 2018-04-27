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Красноярский ЦСМ: на маникюр и педикюр вводят ГОСТ
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Красноярский ЦСМ: на маникюр и педикюр вводят ГОСТ 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сотни красноярцев регулярно жалуются на некачественный маникюр и заболевания после посещения ногтевых студий. В красноярском ЦСМ заявили, что теперь бороться с нерадивыми мастерами будут по-новому.
Так, с октября 2018 года вступает в силу национальный стандарт, который регламентирует оказание услуг маникюра. Планируется, что ГОСТ будет способствовать принятию объективных решений при возникновении конфликтных ситуаций, а также станет определенной базой для проведения независимой оценки квалификации мастера.
«Нередко через маникюрные салоны передаются грибковые заболевания ногтей, национальный стандарт предписывает специалистам отказаться от работы, если ногти не выглядят здоровыми. ГОСТ на ногтевой сервис не будет обязательным к исполнению, но применение данных требований в салонах гарантирует клиентам безопасность и качество сервиса», — отметила начальник отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Росстандарта Татьяна Мельник.
Кстати, согласно новому ГОСТу каждый специалист, оказывающий услуги маникюра и педикюра, обязан будет пройти профильное обучение в течение не менее 250 часов в специальном образовательном учреждении. Стандарт прописывает последовательность основных этапов оказания услуг, устанавливает требования к инструментам, материалам и оборудованию. Также будет запрещено оказывать услуги людям с заболеваниями ногтей.
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