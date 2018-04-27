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Американцев удивили несметные богатства россиян
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Американцев удивили несметные богатства россиян 

News.ru 1 час назад
Общее состояние бизнесменов, попавших в список 200 богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes, больше золотовалютных резервов страны и банковских накоплений всех граждан России. На это обратило внимание американское издание EurasiaNet.
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