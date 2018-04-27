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Четыре жительницы Саратова занимались сексом за деньги
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Четыре жительницы Саратова занимались сексом за деньги 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Сотрудники полиции накрыли бордель в областном центре 26 апреля.
Жрицы любви промышляли в квартире, расположенной в одном из домов на улице Электронной. В количестве четырех человек дамочки предоставляли за оплату услуги очень интимного характера. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Выяснилось, что собственными телами налево и направо торговали саратовские путаны 24, 27, 31 и 32 лет. На всех четырех составлены административные протоколы. Проституткам грозит штраф.
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