Четыре жительницы Саратова занимались сексом за деньги

Сотрудники полиции накрыли бордель в областном центре 26 апреля.

Жрицы любви промышляли в квартире, расположенной в одном из домов на улице Электронной. В количестве четырех человек дамочки предоставляли за оплату услуги очень интимного характера. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

Выяснилось, что собственными телами налево и направо торговали саратовские путаны 24, 27, 31 и 32 лет. На всех четырех составлены административные протоколы. Проституткам грозит штраф.