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ЧОП отказался охранять администрацию Орловской области
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ЧОП отказался охранять администрацию Орловской области 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Частное охранное предприятие «Сармат» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к бюджетному учреждению Орловской области «Облхозэксплуатация» о признании недействительными торгов, проведенных 14 сентября 2017 года. Объектом закупки была охрана и обеспечение пропускного режима в обладминистрации и поселке Дружный, где проживают губернатор и ряд чиновников.
В судебном заседании представитель истца указал, что электронный аукцион является недействительным, поскольку победителем признан ЧОП, деятельность которого не распространяется на объекты, относящиеся к федеральным органам законодательной и исполнительной власти, иным государственным органам Российской Федерации.
В документах аукциона никаких ограничений не было. «Сармат» оплатил 233 796,25 руб. в качестве обеспечения закупки и 389 660,4 руб. — в качестве цены договора. ЧОП был признан победителем аукциона. Последовало заключение гражданско-правового договора, но в этот же день он был расторгнут. Решение было вызвано тем, что от коллег-охранников руководителю организации стало известно, что ЧОП не может работать на объекте, расположенном в здании №1 на площади Ленина. И, опасаясь лишиться лицензии, победитель аукциона потребовал разорвать отношения. Это было сделано, однако деньги «Облхозэксплуатация» не вернула.
«Сармат» обратился в суд, доказывая, что закупка была проведена неправильно. Представитель ответчика иск не признал, в отзыве указал, что объект закупки не относится к федеральным органам законодательной и исполнительной власти, а относится к органам законодательной и исполнительной власти субъекта, что не препятствует работать по закону о частной охранной деятельности.
Арбитражный суд, оценив относимость и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу, что исковые заявления подлежат удовлетворению. Главный федеральный инспектор по Орловской области входит в аппарат полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе. Полномочный представитель является федеральным государственным служащим и входит в состав Администрации Президента Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации относится к государственному органу РФ, на объекты которого частная охранная деятельность не распространяется. А аппарат полномочного представителя Президента РФ и Приемная Президента РФ являются её самостоятельными подразделениями, следовательно, вне зависимости от их места нахождения на них также частная охранная деятельность не распространяется.
Отметим, ЧОПы никогда не работали на охране обладминистрации. Обеспечением контрольно-пропускного и внутриобъектового режима на спорном объекте (до реорганизации МВД РФ) осуществлял Отдел вневедомственной охраны управления Министерства внутренних дел РФ по Орловской области, в настоящее время — Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.
Сообщение ЧОП отказался охранять администрацию Орловской области появились сначала на РИА 57.
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