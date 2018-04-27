«Спарринг-партнеры» Тарасенко на праймериз ЕР — заведомо слабее

Список участников праймериз ЕР по определению кандидатуры на пост губернатора будет сформирован на региональном политсовете партии в мае. Выдвижение кандидатов произойдет на региональной партконференции в июне. Кандидата на выборы высшего должностного лица будут выбирать тайным голосованием на альтернативной основе (из не менее, чем двух кандидатов).

Владимира Николаева. На уровне интернет-форумов и телеграмм-каналов муссируются слухи о, якобы, большом числе желающих из числа элиты Приморского края поучаствовать в праймериз. Называются политики уровня председателя комитета ЗС ПК по социальной политики и защите прав граждан Игоря Чемериса или даже экс-главы Владивостока

По факту выдвинулись фигуры совершенно иного масштаба. Несколько более известен депутат Думы Владивостока нескольких предыдущих созывов Александр Приходько. Александр Александрович — человек в меру эксцентричный. Купался в проруби, продвигал идею об изменении русла реки Амур ради потепления в Приморье, публично голодал для привлечения внимания президента. Апофеозом депутатской карьеры высокого и крепкого Приходько стала драка с охранниками на свалке мусора в Артеме , по результатам которой против депутата возбудили уголовное дело. Впрочем, до «посадки» не дошло. Но и в новый, пятый созыв гордумы, депутат, традиционно избиравшийся от района БАМа и Постышева, прошлой осенью не попал.

Вячеслав Гнездилов — помощник депутата Госдумы Владимира Новикова , организатор нескольких молодежных проектов. В 2016 и 2017 годах уже участвовал в праймериз «Единой России» — как претендент в депутаты Госдумы, Законодательного собрания, Думы Владивостока. Везде, впрочем, набрал относительно немного голосов. Гнездилов известен тем, что помогал в различных политических и общественных проектах другому депутату Госдумы, сестре экс-мэра Владивостока, Виктории Николаевой

Аналитики считают, что при всей мотивации на результат Гнездилов и Приходько смотрятся на фоне Тарасенко бледновато и в плане конкурентности подходят разве что на роль мальчиков для битья.