Чехия заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем в области транспорта 

Чешские бизнесмены планируют развивать сотрудничество с предпринимателями Подмосковья в области транспорта, сообщил РИАМО в пятницу директор департамента министерства промышленности и торговли Чехии Мартин Поспишил.
В пятницу в рамках роуд-шоу Московская область представляет свой инвестпотенциал чешским предпринимателям в Праге. В ходе презентации представители властей Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов и о существующей на территории региона инфраструктуре, а также проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний.
«Я вижу большой потенциал (сотрудничества с Подмосковьем — ред.) в области транспорта. У нас есть производство автобусов, не только с дизельным двигателем, но и на электричестве», — сказал Поспишил.
Он также рассказал, что Чехия заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем в области переработки отходов.