Чехия заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем в области транспорта

В пятницу в рамках роуд-шоу Московская область представляет свой инвестпотенциал чешским предпринимателям в Праге . В ходе презентации представители властей Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов и о существующей на территории региона инфраструктуре, а также проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний.

«Я вижу большой потенциал (сотрудничества с Подмосковьем — ред.) в области транспорта. У нас есть производство автобусов, не только с дизельным двигателем, но и на электричестве», — сказал Поспишил.

Он также рассказал, что Чехия заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем в области переработки отходов.