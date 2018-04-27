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Чехия заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем в области транспорта
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Чехия заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем в области транспорта 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Чешские бизнесмены планируют развивать сотрудничество с предпринимателями Подмосковья в области транспорта, сообщил РИАМО в пятницу директор департамента министерства промышленности и торговли Чехии Мартин Поспишил.
В пятницу в рамках роуд-шоу Московская область представляет свой инвестпотенциал чешским предпринимателям в Праге. В ходе презентации представители властей Подмосковья расскажут о мерах поддержки для инвесторов и о существующей на территории региона инфраструктуре, а также проведут индивидуальные встречи с представителями чешских компаний.
«Я вижу большой потенциал (сотрудничества с Подмосковьем — ред.) в области транспорта. У нас есть производство автобусов, не только с дизельным двигателем, но и на электричестве», — сказал Поспишил.
Он также рассказал, что Чехия заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем в области переработки отходов.
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