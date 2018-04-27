В Сербии воздвигнут памятник русской сестре милосердия

Сербская академия наук и искусств занимается разработкой памятника русской медсестре Дарье Александровне Коробкиной, которая погибла здесь 2 октября 1914 года, оказывая помощь раненым сербам. Монумент будет располагаться в западной части данной балканской страны на горе Гучево недалеко от мемориала, посвященного героям, погибшим в сражении на Дрине в ходе Первой мировой войны.

По информации портала «РуСербия», над памятником уже начал работать академик Драголюб Миркович.

"С помощью Ивко Веселиновича из Лозницы, который вместе с Зораном Тошичем написал книгу о Дарье, мы установили место, где угасала ее молодая жизнь, так что памятник будет установлен неподалеку от этого места, чтобы его могли увидеть и прохожие, и путники, приезжающие на эту легендарную гору", — рассказывает академик Миркович.

Между тем в августе 2016 года в сербском селе Бачевцы была установлена мемориальная доска в память о сестре милосердия Дарье Александровне Коробкиной.

Сербии "Красивая, молодая, из обеспеченной семьи. Она приехала сюда из Санкт-Петербурга , чтобы выносить раненых с поля боя, лечить их, перевязывать им раны. Это так характерно, ведь наши народы сохраняют особые чувства — соучастия, патриотизма и, что здесь очень важно, братского ощущения между русскими и сербами", — делился тогда своими впечатлениями посол России Александр Чепурин , подчеркивая при этом, что установка мемориала стала ярким символом прошлых и будущих российско-сербских отношений.

Немаловажными для нас могут стать и слова о простой 26-летней девушке из далекой России сербского поэта Милосава Елича, которого наша героиня, среди многих других, спасла от смерти, особо отмечавшего, что Дарья относилась ко всем солдатам как к родным, и, пытаясь утешить и облегчить боль, постоянно им говорила: «Если бы знали русские, какие страдания вы претерпеваете, поспешили бы они через Карпаты. Но они не знают».

По данным историков, Дарья погибла в ходе самых тяжелых и кровопролитных для сербской армии сражений Первой мировой войны — битвы на Дрине, продлившейся с 8 сентября до начала ноября 1914 года. Тогда часть военных действий проходила на горе Гучево. 2-го октября 1914 года русская медсестра оказывала первую помощь пострадавшему от огня неприятеля солдату, когда в нее попал снаряд австрийской гаубицы с расстояния примерно 50 метров. Похоронили ее в братской могиле недалеко от Гучево. А уже в 1929 году сербские ветераны на свои деньги поставили там памятник. На нем и по сей день высечены, прошедшие испытание болью и кровью, слова: «Слава тому, кто родился и до конца жизни исполнял свое предназначение».