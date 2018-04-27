Бывший лидер «Инвалидов войны» отправлен под домашний арест 

Тверской райсуд Москвы 26 апреля определил под домашний арест экс-лидера ветеранской организации, бывшего офицера спецназа ГРУ и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Чепурного по обвинению в особо крупной растрате.
Судебный перехват
Как сообщили «Коммерсанту» сторонники Андрея Чепурного, 21 год руководившего Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (ОООИВА), он приехал в суд подмосковного города Рузы, чтобы отстоять свои права на главный актив «афганцев» — Центр восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея, расположенный в том же Рузском районе. Еще полгода назад, незадолго до того, как его переизбрали товарищи и отстранил от руководства ОООИВА Тверской райсуд Москвы, Андрей Чепурной успел переоформить принадлежащий ветеранам ЦВТ на аффилированную с ним некоммерческую структуру из Томска. Инвалидам это не понравилось, однако вернуть свое имущество у них сразу не получилось. В итоге началась затяжная череда судебных процессов, которые приболевший экс-лидер регулярно посещал.
По данным товарищей Андрея Чепурного, «уважительным отношением» ветерана к правосудию «коварно воспользовались» представители следственного управления ГУ МВД по Московской области, разбирающиеся с уголовными делами о хищениях бюджетных средств. Выходящего с процесса Чепурного следователь встретила возле здания Рузского горсуда. Ветерана посадили в спецавтомобиль и принудительно доставили в другой суд — Тверского района Москвы, к подсудности которого относится областное ГУ МВД. Там следователь объяснила, что не может допросить обвиняемого уже целый год, поскольку тот постоянно находится в больницах.
Экс-лидер «Инвалидов» пропал вскоре после своего скандального обращения в июне 2017 года к президенту РФ Владимиру Путину, когда Чепурной пожаловался, будто спикер Госдумы Вячеслав Володин и сенатор Франц Клинцевич пытаются уничтожить «Инвалидов войны».
Президент тогда поручил сотрудникам своей администрации разобраться в конфликте, однако инициатор разбирательства вскоре после заседания угодил в психиатрическую больницу закрытого типа. В ней Чепурной провел все лето, затем стал поддерживать здоровье уже в госпиталях общемедицинского профиля, из которых выходил лишь для того, чтобы посудиться.
ГСУ ГУ МВД России по Московской области расследует сейчас два уголовных дела об особо крупных хищениях денег, выделенных Министерством труда и соцзащиты средств ЦВТ имени Лиходея на реабилитацию военных инвалидов. Один из эпизодов касается растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 2,3 млн рублей— эти деньги Андрей Чепурной, по версии следствия, истратил на ремонт двух квартир супруги своего приятеля, действующего на тот момент сотрудника администрации президента РФ Юрия Тихомирова. Еще около 20 млн рублей из кассы ЦВТ обвиняемый, по версии следствия, похитил (ч. 4 ст. 159 УК РФ), проведя фиктивный ремонт санатория через фирмы-однодневки. ЦВТ, который теперь остался без бюджетного финансирования, признан потерпевшей стороной по делу и заявил исковые требования к Чепурному. Самого Андрея Чепурного следствие в ближайшее время планирует отправить на психиатрическую экспертизу.