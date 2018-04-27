Бывший лидер «Инвалидов войны» отправлен под домашний арест

Тверской райсуд Москвы 26 апреля определил под домашний арест экс-лидера ветеранской организации, бывшего офицера спецназа ГРУ и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Чепурного по обвинению в особо крупной растрате.

Судебный перехват

Как сообщили «Коммерсанту» сторонники Андрея Чепурного, 21 год руководившего Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (ОООИВА), он приехал в суд подмосковного города Рузы , чтобы отстоять свои права на главный актив «афганцев» — Центр восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея, расположенный в том же Рузском районе. Еще полгода назад, незадолго до того, как его переизбрали товарищи и отстранил от руководства ОООИВА Тверской райсуд Москвы, Андрей Чепурной успел переоформить принадлежащий ветеранам ЦВТ на аффилированную с ним некоммерческую структуру из Томска . Инвалидам это не понравилось, однако вернуть свое имущество у них сразу не получилось. В итоге началась затяжная череда судебных процессов, которые приболевший экс-лидер регулярно посещал.

По данным товарищей Андрея Чепурного, «уважительным отношением» ветерана к правосудию «коварно воспользовались» представители следственного управления ГУ МВД по Московской области , разбирающиеся с уголовными делами о хищениях бюджетных средств. Выходящего с процесса Чепурного следователь встретила возле здания Рузского горсуда. Ветерана посадили в спецавтомобиль и принудительно доставили в другой суд — Тверского района Москвы, к подсудности которого относится областное ГУ МВД. Там следователь объяснила, что не может допросить обвиняемого уже целый год, поскольку тот постоянно находится в больницах.

Президент тогда поручил сотрудникам своей администрации разобраться в конфликте, однако инициатор разбирательства вскоре после заседания угодил в психиатрическую больницу закрытого типа. В ней Чепурной провел все лето, затем стал поддерживать здоровье уже в госпиталях общемедицинского профиля, из которых выходил лишь для того, чтобы посудиться.