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Экскурсия «Ярослав Гашек — самарский путь» переносится
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Экскурсия «Ярослав Гашек — самарский путь» переносится 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, экскурсия, приуроченная к 135-летию писателя, была запланирована на 28 апреля. Новую дату сообщат позже.
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