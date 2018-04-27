Кресло раздора: значимый пост при МУГИСО занял Потеряев

Общественный совет при министерстве по управлению госимуществом Свердловской области во второй раз выбрал председателя. Должность досталась члену региональной Общественной палаты Николаю Потеряеву, передает "Уралинформбюро"

Борьба за пост председателя общественного совета продолжалась несколько месяцев. Ее спровоцировали новые правила формирования общественных советов, по которым в них должны входить 50% представителей Общественной палаты . В совете при МУГИСО 12 человек, вторая его половина выступала против кандидатуры Потеряева, и кворум не набирался.

Впервые Николая Потеряева выбрали председателям в январе, но позже результаты этого голосования были признаны нелегитимными. Второе заседание совета не состоялось. 26 апреля с третьей попытки выборы провести удалось. На заседании присутствовали 8 человек, за Потеряева было отдано шесть голосов.

Источник «Уралинформбюро» отметил, что сейчас члены общественного совета при МУГИСО настолько сосредоточились на борьбе за место председателя, что на эффективную работу времени не остается. «Идет борьба за кресло, а не нормальная работа общественного совета», — посетовал собеседник агентства.