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В Госдуме увидели во встрече корейских лидеров возможность создания единой Кореи
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В Госдуме увидели во встрече корейских лидеров возможность создания единой Кореи 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов заявил, что встреча корейских лидеров свидетельствует о возможности объединить государства, передает РИА «Новости».
"Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень — это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации", — сказал Шаманов.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чж Ин во время межкорейского саммита предложил создать скоростное железнодорожное сообщение между странами.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
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