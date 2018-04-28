В Петербурге началось празднование Международного для джаза

С. - ПЕТЕРБУРГ , 28 апр — РИА Новости . Празднование Международного дня джаза, столицей которого в 2018 году избран Санкт-Петербург, начинается в субботу и продлится три дня.

"С 28 по 30 апреля пройдут общедоступные концерты на открытой городской площадке — в Александровском саду, с русскими и иностранными музыкантами со свободным доступом для всех желающих. Кульминацией праздника станет All-Star Global Concert — гала-концерт мировых звезд джаза, который пройдет 30 апреля в «Мариинском-2» и в седьмой раз объединит сотни культур, языков и музыкальных стилей, собрав на одной сцене самых известных джазменов со всей планеты", — сообщают организаторы.

Образовательная программа будет включать лекции и мастер-классы, а также дискуссионные сессии, посвященные актуальным вопросам джазового искусства в России и мире. С мастер-классами, в частности, выступят трубач-виртуоз из Германии Тиль Брённер, французская джазовая певица Сериль Эме и американский джазовый вокалист Кёрт Эллинг. В рамках дискуссионной программы Игорь Бутман обсудит особенности российского джаза с Херби Хэнкоком, одним из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века и обладателем 14 премий Grammy, который является инициатором создания Международного дня джаза. Кинопрограмма в рамках Международного дня джаза предусматривает показы наиболее популярных фильмов об этой музыке.