Могли ли встречаться Сталин с Гитлером во Львове осенью 1939 года

Официально принято считать, главы СССР и Третьего Рейха лично никогда не виделись, общаясь исключительно при посредничестве Министров иностранных дел. Тем не менее, в 1979 году в США были рассекречены документы, говорящие об обратном.

Поводом для сенсации стало опубликованное ФБР донесение Эдгара Гувера помощнику Госсекретаря США Адольфу Берли-младшему. В документе чиновник озвучивал факт встречи Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера в октябре 1939 года в Львове. По ее итогам будто бы было подписано некое секретное соглашение, текст которого до сих пор не известен. Косвенно данный факт подтверждают мемуары ряда известных историков. В том числе, Эдварду Радзинскому , некий львовский железнодорожник рассказывал о секретной операции, во время которой железнодорожная станция Львова была очищена от посторонних, включая жителей соседних домов. Вскоре после зачистки, на станцию прибыло два литерных поезда. Простояв несколько часов, друг напротив друга они разъехались в разных направлениях. Разумеется, ни Сталина, ни Гитлера никто из очевидцев данного события лично не видел. В то же время журнал визитов к И. В. Сталину 18-го и 19-го октября подтверждает его отсутствие на рабочем месте. В эти два дня визитов не было. Пустует план встреч на данные дни и в рабочем графике Гитлера. Во всяком случае никто из приближенных его не навещал, хотя фюрер, как известно обожал многочасовые совещания.

Сенсация или провокация?

Несмотря на множество косвенных фактов, говорящих в пользу возможной встречи Гитлера со Сталиным в Львове, существует одно «но». По большому счету встречаться им было не зачем. Осень 1939 года — время максимальной дружбы между СССР и Германией . Обе страны успешно разделили Польшу и договорились о ненападении. С другой стороны возможно противники хотели лично посмотреть друг к другу в глаза, чтобы решить, как им действовать дальше. Примечательно, что сразу после появления в Кремле после двух-дневной отлучки, И. В. Сталин собрал все руководство государства и сообщил им что-то важное. Вполне вероятно, что на встрече, если она произошла на самом деле Гитлеру, удалось убедить Сталина, что нападение на СССР не входит в его планы. В этом случае понятно, почему И. В. Сталин до самого последнего момента не верил, в нападение Германии на СССР, а когда это произошло, был невероятно зол и растерян.

В подтверждение возможности встречи лидеров двух стран говорит и рассекреченная переписка аппаратов руководителей СССР и Германии. В ней стороны согласуют возможность встречи руководителей двух стран как раз на те, числа, которые были указаны в рассекреченном ФБР документе. Причем сначала увидеться планировали в сентябре и лишь, потом встречу перенесли на октябрь. Состоялась она или нет в действительности доподлинно неизвестно, но все косвенные факты говорят в ее пользу.