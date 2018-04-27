Заболеваемость аллергическим ринитом в России сократилась за 5 лет

России за последние пять лет сократилась заболеваемость аллергическим ринитом на 3,7%. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

"В 2012 году число зарегистрированных заболеваний аллергическим ринитом (поллинозом) в Российской Федерации на 100 тысяч населения составило 79,2. В 2016 году наблюдается снижение — 66,6. В 2017 году этот показатель составил 64,2", — сказали в ведомстве, передает RT.

Медики считают, что на уменьшение числа случаев аллергического ринита повлияли сразу несколько факторов. В их числе изменение погодных условий и замена высаживаемых в городе деревьев и кустарников.

Поллиноз — это сезонное заболевание, которое проявляется у склонных к аллергии людей из-за цветения деревьев и других растений. Иногда ее называют «сенной лихорадкой».

Москве основной причиной аллергических реакций, как правило, становится цветение дуба, ясеня, березы, ореха, тополя и клена. Их пыльца вызывает реакцию, по симптомам схожую с острой респираторной вирусной инфекцией.

В период сезона цветения растений врачи рекомендуют аллергикам чаще промывать нос, а также по возможности не открывать окна в квартирах.