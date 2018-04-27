Энергетики Приморья прошли зиму без сбоев

Отопительный сезон 2017-2018 годов предприятия топливно-энергетического комплекса региона прошли в штатном режиме. Об этом было заявлено на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края под председательством вице-губернатора Гагика Захаряна

В заседании штаба приняли участие руководители филиалов «Приморская генерация» АО «ДГК», «ЛуТЭК», Приморского предприятия магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС» , филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК», филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго», Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Энергетики отметили, что осенне-зимний максимум нагрузок предприятия ТЭКа прошли в штатном режиме, несмотря на то, что в первом квартале 2018 года в энергосистеме Приморья зафиксирован рост потребления электроэнергии и мощности.

«26 января 2018 года в 11.00 в энергосистеме Приморского края зафиксирован исторический максимум потребления мощности величиной 2442,9 МВт, что превышает на 132,1 максимальный показатель прошлого года», — подчеркнули специалисты.

Как прокомментировали эксперты, тенденция роста потребления в энергосистеме региона сохраняется.

По словам руководителей энергетической отрасли края, с окончанием отопительного сезона предприятия энергетики региона уже приступили к ремонтным работам на своих объектах.

Вице-губернатор края Гагик Захарян поблагодарил приморских энергетиков за успешное окончание отопительного сезона.

«Зима была непростая, аномально низкие температуры, в отдельных районах большое количество снега выпадало, но несмотря на это пиковые нагрузки прошли без серьёзных сбоев, обеспечив приморцев светом и теплом», — подчеркнул заместитель главы региона.

Гагик Захарян акцентировал внимание на соблюдении графика проведения ремонтной кампании предприятиями ТЭКа, особенно с учётом тенденции к увеличению потребления энергомощностей.