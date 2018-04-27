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Энергетики Приморья прошли зиму без сбоев
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Энергетики Приморья прошли зиму без сбоев 

АиФ-Владивосток 39 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Отопительный сезон 2017-2018 годов предприятия топливно-энергетического комплекса региона прошли в штатном режиме. Об этом было заявлено на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Приморского края под председательством вице-губернатора Гагика Захаряна.
В заседании штаба приняли участие руководители филиалов «Приморская генерация» АО «ДГК», «ЛуТЭК», Приморского предприятия магистральных электрических сетей филиала ПАО «ФСК ЕЭС», филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК», филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго», Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Энергетики отметили, что осенне-зимний максимум нагрузок предприятия ТЭКа прошли в штатном режиме, несмотря на то, что в первом квартале 2018 года в энергосистеме Приморья зафиксирован рост потребления электроэнергии и мощности.
«26 января 2018 года в 11.00 в энергосистеме Приморского края зафиксирован исторический максимум потребления мощности величиной 2442,9 МВт, что превышает на 132,1 максимальный показатель прошлого года», — подчеркнули специалисты.
Как прокомментировали эксперты, тенденция роста потребления в энергосистеме региона сохраняется.
По словам руководителей энергетической отрасли края, с окончанием отопительного сезона предприятия энергетики региона уже приступили к ремонтным работам на своих объектах.
Вице-губернатор края Гагик Захарян поблагодарил приморских энергетиков за успешное окончание отопительного сезона.
«Зима была непростая, аномально низкие температуры, в отдельных районах большое количество снега выпадало, но несмотря на это пиковые нагрузки прошли без серьёзных сбоев, обеспечив приморцев светом и теплом», — подчеркнул заместитель главы региона.
Гагик Захарян акцентировал внимание на соблюдении графика проведения ремонтной кампании предприятиями ТЭКа, особенно с учётом тенденции к увеличению потребления энергомощностей.
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